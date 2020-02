Pai morre no velório da esposa e 6 filhos ficam órfãos

Perder um pai ou uma mãe é uma das coisas mais difíceis que uma criança pode passar. Mas perder tanto o pai quanto a mãe com uma idade tão jovem é uma das coisas mais triste que uma criança pode passar.

Essa criança é privada de todos os meios de apoio e amor que tem direito. Foi exatamente o que aconteceu com seis irmãos, que infelizmente, perderam seus pais ainda tão jovens.

Uma mulher identificada como Siti, da cidade de Kota Balikpapan, na Indonésia, morreu devido à pressão alta um mês depois de dar à luz sua filha mais nova. Como se isso não fosse devastador o suficiente, as crianças sofreram outra perda enorme quando seu pai faleceu no momento exato em que o corpo de sua mãe estava sendo velado.

Segundo o site Tribun News, o pai das crianças faleceu também devido à hipertensão. As crianças agora estão sob os cuidados dos pais idosos de Siti.

A mãe de Siti, identificada como Ode Rusdiana, de 52 anos, relatou que o problema começou quando eles checaram o peso da sua filha no centro de saúde e parecia anormal, o que levou a sua morte prematura na terça-feira (25).

De acordo com o pai da vítima, identificado como Mustafa, de 53 anos, o genro estava sofrendo de hipertensão durante o funeral. Familiares o levaram rapidamente para uma unidade médica, mas, infelizmente, era tarde demais e ele faleceu a caminho do hospital.

Vizinhos do casal estão ajudando os avós em luto com seus seis netos. “Viemos prestar apoio, também fornecemos um pouco de compensação.

Porque quem não fica emocionado ao ver condições como essa. Com a condição de ser criança, fará com que o coração de qualquer pessoa seja tocado”, disse Arda, vizinha do casal. Nas redes sociais, internautas lamentaram as perdas das crianças.