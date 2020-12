Pai mata o próprio filho após confundi-lo com cervo durante caça

Reprodução Homem mata o próprio filho sem querer durante caça

Um homem de 63 anos atirou contra o seu próprio filho enquanto praticava caça no condado de Delaware, em Ohio, nos Estados Unidos. Bradley Smith acabou confundindo seu filho, Andrew Smith, de 28 anos, com um cervo. Ele não resistiu aos ferimentos.

Andrew morreu no dia 2 de setembro. O jovem não usava a vestimenta laranja exigida para a prática de caça, segundo a porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Delaware, Tracy Whited.

Além disso, pai e filho não respeitaram o horário permitido para caça, estando na região 15 minutos depois do tempo estabelecido. Bradley, contudo, não será acusado de nada.

“É simplesmente o pior tipo de tragédia. Ele pensou que estava atirando em um veado. Era seu filho”, disse Tracy.