Pai mata filho com tiro na cabeça e motivo choca autoridades; saiba mais

Um homem, identificado como Geraldo Aparecido Alves Miranda, de 50 anos, é suspeito de matar o próprio filho, Gabriel, 9, com um tiro de espingarda no rosto. O caso ocorreu em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha (MG).

De acordo com a Polícia Militar, Geraldo desapareceu com a criança na quinta-feira (13). Neste sábado (15), o corpo de Gabriel foi encontrado em uma área de mata, próximo ao distrito de Várzea de Santo Antônio, onde o menino morava com a mãe.

“O Gabriel, eu já atirei nele. E está morto. Estou na chapada. Você estava brincando comigo. Você estava brincando comigo. Você achou que eu estava blefando”, diz um trecho da gravação.

Populares atribuíram a gravação a Geraldo. Para as autoridades, a mãe da vítima relatou ter sofrido ameaças do ex-marido e que ele chegou a afirmar que mataria o filho caso não retomasse o relacionamento.

Geraldo Aparecido não foi encontrado até o momento.