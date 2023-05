Pai mata filhas a facadas e coloca fogo em carro com corpos dentro

Homem ainda fez ligação aos avós das crianças dizendo que iria matá-las

Um motorista de aplicativo é acusado de matar as duas filhas, de 4 e 8 anos, a facadas e depois colocar fogo no carro onde elas estavam. O caso aconteceu na segunda-feira (22) na rodovia GO-462, em Goiás.

Após o crime, o homem fugiu para uma região de mata e não havia sido encontrado até o fechamento desta matéria. O tenente da Polícia Militar Sanndiney Batista afirmou que os corpos das crianças estavam carbonizados quando foram encontrados.

Segundo o G1, os avós das crianças chegaram a mostrar uma ligação gravada em que o homem diz que vai matar as filhas para se vingar de uma suposta traição da esposa. Na gravação é possível ouvir as meninas pedindo para que o pai não as matasse.

“As meninas estavam gritando ‘não faz isso’. Os avós estavam desesperados quando pararam a viatura para pedir ajuda”, contou o delegado ao G1.

Ainda segundo o delegado, o homem ainda teria agredido a esposa após descobrir a traição. No dia do crime ele pegou o carro dela e foi ate a escola das crianças para buscá-las. “Ele normalmente não busca as crianças no colégio, ontem ele foi. Então ele pegou as duas lá e não voltou para casa”, relatou o delegado.