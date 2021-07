Pai mata filha de 3 anos enquanto brincava em gira-gira de parquinho

O impacto gerou lesões graves no cérebro e na medula espinhal da pequena

Uma menina de 3 anos morreu após o pai ter caído em cima dela, enquanto os dois brincavam em um gira-gira de um parquinho. O acidente aconteceu na cidade de Upper Hutt, na Nova Zelândia, e surpreendeu toda a região local.

Segundo o site australiano News.com.au, o caso aconteceu em agosto do ano passado, mas foi noticiado só agora pela imprensa. O pai da garotinha, Robert Foley, estava pulando no brinquedo, mas acabou se desequilibrando e caindo com o corpo inteiro sobre a menina.

O impacto gerou lesões graves no cérebro e na medula espinhal da pequena Amberlie Pennington-Foley, além de ferimentos na cabeça e pescoço. Apesar do esforço do patriarca em levá-la às pressas para o hospital, ela morreu poucas horas após o ocorrido.

O legista Peter Tyan, responsável pelo caso, afirmou que o acidente era “difícil de prever”. “A morte de Amberlie foi um acidente trágico no verdadeiro sentido da palavra”, descreveu o profissional e seguiu dizendo: “Não ficaria surpreso em saber que muitos outros pais já haviam operado o gira-gira de maneira semelhante, sem incidentes graves”.

O pai de Amberlie ficou profundamente abalado com a perda. “Você acorda e pensa, aqui estamos nós de novo. Coração pesado. Ela era minha melhor amiga, minha alma gêmea, ela era tudo o que há de bom comigo”, disse ele.

A família, que imigrou para a Nova Zelândia há nove anos, vinda do Reino Unido, recebeu apoio da população local. “Toda a comunidade de Upper Hutt está de luto pela perda de nosso bebê. E é claro que Amberlie aproximou nossa já forte comunidade”, garantiu a mãe da criança, Emma Pennington-Foley.