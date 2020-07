Pai mantém o próprio filho refém sob a mira de machado e flecha

Carlos Magno Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), publicou em seu Twitter uma mensagem aos seus eleitores. No texto, ele diz que não vai “decepcionar o povo do Rio de Janeiro”.

“Deixei a magistratura por acreditar que poderia mudar o futuro da população fluminense. Luto, com dignidade e muito trabalho, por dias melhores para todos. Era o candidato com 1% nas pesquisas, mas sempre tive 100% de fé. Não irei decepcionar o povo do RJ”, publicou.

Alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) há pouco mais de um mês, o governador Wilson Witzel teve pedido de suspensão do processo negado pelo Tribunal de Justiça.

No dia 10 de junho, os deputados do Rio, por unanimidade, foram favoráveis ao início do trâmite que pode durar meses.

A Comissão Especial julga pedido de impeachment pedido pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha, ambos do PSDB. No pedido, são feitas as seguintes acusações: compra de respiradores no combate ao coronavírus com suspeita de superfaturamento, construção dos hospitais de campanha, cuja licitação é investigada, suposto vínculo de Witzel com o empresário Mário Peixoto e revogação da desqualificação da OS Unir Saúde, que seria ligada ao empresário Mário Peixoto e está sob suspeita do Ministério Público Federal.