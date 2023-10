Pai, mãe e filha são mortos em triplo homicídio

Crime foi registrado em Jaguaribe (CE); a Polícia Civil do Ceará investiga o triplo homicídio

Um triplo homicídio, tendo como vítimas pai, mãe e filha, foi registrado em Jaguaribe, a cerca de 293 km de Fortaleza, no Ceará. Os três foram encontrados mortos, com marcas de disparos de arma de fogo, dentro de casa. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (21/10).

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas são duas mulheres, de 21 e 49 anos, e um homem, de 51 anos. A Delegacia Regional de Jaguaribe investiga o caso.

Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. A possível motivação do crime não foi divulgada.

Denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3522.1099, número da Delegacia Regional de Jaguaribe, que garanto o sigilo e o anonimato.