Pai estupra filha de 4 anos enquanto mãe estava internada

De acordo com a Polícia Civil, jovem de 22 anos estrangulou a vítima

Um rapaz de 22 anos foi detido suspeito de matar colega em uma clínica de recuperação para dependentes químicos na última quinta-feira (28), em Itariri, litoral de São Paulo. O homem teria confessado o crime após afirmar que a vítima “atrapalhava seu sono”.

Ainda segundo a apuração do jornal, o suspeito estrangulou a vítima com uma toalha molhada, que já chegou ao Ponto Socorro sem vida. O homem foi preso em flagrante e levado para a Cadeia Pública. Ao G1, o advogado representante da clínica relatou que foi aberta uma sindicância interna e depoimentos de todos que estavam na clínica foram colhidos. A clínica também informou que todo suporte está sendo feito para as famílias dos envolvidos.

(*G1)