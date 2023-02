Pai é preso por estuprar filha durante três anos anos no Norte do ES

Menina está com 14 anos atualmente; homem tem 43 anos e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, após um pedido do MPES

Um homem de 43 anos foi preso na quinta-feira (9), suspeito de estuprar a própria filha durante três anos. A prisão aconteceu no município de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Ministério Público Estadual (MPES), a menina está com 14 anos e era abusada desde os 11.

De acordo com as informações passadas pelo órgão, as investigações foram acompanhadas pelo promotor de Justiça de Mucurici e confirmaram que os abusos seguiam acontecendo. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo MPES e emitido pelo Poder Judiciário.

O homem de 43 anos está preso e segue à disposição da Justiça. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da filha.