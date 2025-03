Pai é preso após jogar filho de 5 anos de ponte

Informações preliminares indicam que foi para atingir a ex-companheira

Um homem identificado como Tiago Ricardo Felber, de 39 anos, foi preso nesta terça-feira (25), após jogar seu filhoThéo Ricardo Ferreira Felber, de apenas 5 anos, de uma ponte sobre o rio Vacacaí, na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. A criança não resistiu à queda e morreu no local.

O acusado se entregou à Brigada Militar após o crime e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Segundo informações da Polícia Civil, Théo morava com a mãe em Novo Hamburgo e o pai teria ligado para ela momentos antes do crime, avisando que cometeria o homicídio.

A investigação ainda busca esclarecer a motivação exata do crime, mas informações preliminares indicam que Felber teria cometido o assassinato para atingir a ex-companheira, que reside em Nova Hartz. Durante os últimos dias, a criança estava sob os cuidados do pai em São Gabriel.

Um detalhe ainda mais perturbador pode agravar a tragédia: segundo relatos da Rádio Gaúcha, o homem teria dito às autoridades que tirou a vida da criança antes de jogá-la da ponte. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) está conduzindo análises para determinar a causa exata da morte e confirmar se a vítima já estava sem vida antes de ser lançada ao rio.

A população de São Gabriel e região está profundamente abalada com a crueldade do crime. Autoridades locais seguem investigando o caso para garantir que todas as circunstâncias sejam devidamente apuradas e que a justiça seja feita.