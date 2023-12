Pai e filho são suspeitos de manter idoso em trabalho escravo no ES

De acordo com a PF, o idoso foi resgatado em maio deste ano, apresentando lesão na perna e em estado degradante

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (19/12), quatro mandados de busca e apreensão no município de Presidente Kennedy, Espírito Santo, contra pai e filho suspeitos de manterem um idoso de 71 anos em condição análoga à de escravo, além de coagir testemunhas.

De acordo com a PF, a vítima foi resgatada em maio deste ano, apresentando lesão na perna e em estado degradante. O homem trabalhou cerca de 15 anos sem receber salário fixo. Os agentes apreenderam armas e munições na casa dos investigados.

Documentos do idoso eram retidos

A investigação mostrou que apenas era repassado uma quantia em dinheiro para garantir somente a sobrevivência do idoso. Além disso, os documentos e cartão bancário estavam retidos com o empregador, que se apoderava do benefício previdenciário da vítima.

Caso condenados, os suspeitos podem responder pelos crimes de redução à condição análoga à de escravo — previsto no Estatuto da Pessoa Idosa — e coação de testemunha no curso do processo ou investigação, cujas penas máximas somadas chegam a 19 anos.