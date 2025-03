Pai é detido após atacar filho a golpes de facão no Noroeste do ES

Um homem de 52 anos foi detido na manhã deste sábado (22), suspeito de ferir o próprio filho, de 30 anos, com um facão no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. À Polícia Militar, o suspeito alegou ter agredido o filho após o rapaz danificar seu portão com um pedaço de madeira. A arma branca utilizada foi apreendida.

Segundo a PM, acionada para uma ocorrência de tantativa de assassinato, os policiais encontraram o homem de 30 anos com um ferimento grave no braço direito causado por golpes de facão desferidos por seu pai. A vítima, de acordo com a corporação, apresentava sinais de estar sob efeito de psicotrópicos e é deficiente auditivo.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), para um hospital da cidade. O suspeito foi levado à Delegacia Regional do município. A Polícia Civil foi procurada, mas a ocorrência ainda seguia em andamento, sem detalhes de autuação do suspeito.