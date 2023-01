Pai desmaia durante parto, mãe ri do momento e foto viraliza nas redes sociais

A emoção de um pai durante o nascimento do filho, na Maternidade Santa Luisa, no Balneário Camboriú (SC), foi um pouco além do previsto: o homem desmaiou ao lado da mulher, e uma foto do momento viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu na noite

Apesar do susto, a mãe da criança – Mariana Reiser – riu do desmaio do marido e encarou tudo com naturalidade. O casal tem outra filha, Sofia, de 3 anos.

“Eu achei muito engraçado. Pedi para a Bruna fotografar a situação e com certeza vamos mostrar para o Bernardo quando ele crescer, vai ficar eternizado”, brincou a mãe.

Duileu relatou que se sentiu mal ao ver o procedimento de sucção e que já tinha desmaiado outras vezes, mas não imaginava que isso aconteceria naquele momento.

“Foi intenso. Eu levei um susto, me senti meio mal quando vi o momento em que estavam fazendo a aspiração. Já tinha desmaiado outras vezes, mas por causa de saúde. Tenho um pouco de receio com sangue, mas não achei que ia ser para tanto”, conta o pai do recém-nascido.

Foi Mariana quem avisou os médicos sobre o desmaio do marido, após perceber que o ele estava mais pálido do que o normal.

“Ela me perguntou se eu estava bem e só deu tempo de avisar que eu iria desmaiar. Não lembro de ter desmaiado, mas foi engraçado. Acordei com todo mundo gargalhando e eu já levantei rindo junto e falando: ‘Não acredito que eu apaguei’”, se divertiu o pai.