Pai de Zezé di Camargo e Luciano está internado em UTI de Goiânia

O Big Fone tocou às 8h deste domingo na casa do ” BBB “. Todos estavam dormindo, mas Lucas, Pyong e Felipe Prior saí­ram correndo do quarto Vila para atender o telefone.

Gabi e Gui, que estavam no quarto do lí­der, ficaram presos no local. Prior foi o primeiro a chegar e atendeu o telefone. Ele não contou para ninguém o conteúdo da mensagem. Mas, anteriormente, Tiago Leifert já havia dito que quem atendesse o Big Fone estaria imune ao paredão.

A expectativa do público sobre quem atenderia o telefone na manhã deste domingo foi grande. Antes mesmo das 8h, o assunto era um dos mais comentados no twitter.