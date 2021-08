Pai de Whindersson Nunes comenta término do filho: “Dando todo o meu apoio”

Reprodução/Instagram Whindersson Nunes e o pai, Hidelbrando Batista

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan anunciaram o fim do noivado nesta sexta-feira (13) . Eles disseram que mantém uma boa relação e não deram muitos detalhes sobre o término. Hidelbrando Batista, pai do humorista, comentou o fim do relacionamento nas redes sociais.

O pai de Whindersson se manifestou após um mal-entendido nas redes sociais. Ele havia publicado no texto no Stories que foi entendido como uma indireta para Maria Lina. “Seja prudente. Não confie em qualquer pessoa. Pois se amansa o cavalo, para depois poder montra nele”, escreveu Hidelbrando na publicação que já foi apagada.

Internautas entenderam que ele tivesse algum desentendimento com a nora, o que negou. Hidelbrando ainda falou que já conversou com Maria Lina e está dando apoio ao ex-casal. “Gente tenho minha vida. Gosto de fazer minhas postagens. Nada a ver o que estão falando. Não sabia que iam postar nada. Pelo amor de Deus não tirem conclusões precipitadas de tudo. Quando soube, fui o primeiro a falar com Maria, dando todo o meu apoio”, diz.

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan assumiram o relacionamento em novembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, eles anunciaram a gravidez do filho João Miguel e o humorista pediu a estudante em casamento durante o chá revelação. O menino nasceu prematura em maio deste ano e morreu poucos dias depois. Nesta sexta, eles comunicaram o fim do noivado e o comediante disse que “não conseguiu ser o que prometeu”.