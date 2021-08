Pai de Virginia Fonseca apresenta melhora e é extubado

Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca e o pai internado





Virgínia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe, recebeu uma boa notícia nesta terça-feira (3). O seu pai Mario Serrão já respira sem a ajuda de aparelhos após ser internado com uma pneumonia aguda.





No Instagram Stories, Margareth Serrão, mãe da influenciadora, atualizou sobre o estado de saúde do marido e agradeceu por todas as mensagens de carinho. “Gente, estou passando aqui para dar uma notícia boa porque eu estou muito feliz. O Mário está se recuperando muito bem, já tiraram o bloqueador dele, ele está respirando por conta própria, diminuíram a sedação. Hoje cheguei aqui e ele abriu os olhos para mim, conversamos pelos olhos. Amanhã vão tirar o tubo e, se Deus quiser, ele vai sair logo daqui e voltar para casa”, disse ela.