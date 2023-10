Pai de santo é preso suspeito de abusar sexualmente de 2 adolescentes

Os abusos ocorriam durante “rituais de purificação”. Se condenado, o religioso pode pegar mais de 25 anos de prisão

Um pai de santo foi preso suspeito de abusar sexualmente de dois adolescentes e outros três jovens durante “rituais de purificação” em Ponta Grossa, no Paraná. A ação da Polícia Civil foi deflagrada na última sexta-feira (27/10). Se condenado, o religioso pode pegar mais de 25 anos de prisão.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas possuem entre 16 e 20 anos. O líder religioso se aproveitava da fé para impor os rituais pelo medo de punições no centro religioso.

À Banda B, a delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), Ana Paula Carvalho, descreveu que os dois adolescentes começaram a frequentar o centro no fim do ano passado. Por serem do sexo masculino, a promessa era por “vantagens espirituais”.

“O investigado levava meninos, de forma individual, até outros ambientes do centro. Lá, ele fazia uma medição do corpo, incluindo os órgãos sexuais. Nisso, pelo apurado nos inquéritos, também passava a mão nos genitais”, explicou.