Pai-de-santo é flagrado após manter relações com jovem de 15 anos

A alta de 24% na taxa de ocupação dos leitos de UTI para atendimento de Covid-19 em Belo Horizonte ocorreu gradualmente desde o início da flexibilixação das medidas de isolamento social na cidade. O índice mais alto, de 72%, foi registrado neste domingo (7).

De acordo com dados do estado de Minas Gerais, no dia 25 de maio – momento em que parte do comércio foi reaberta, assim como shoppings populares e salões de beleza – a taxa de ocupação dos leitos era de 48%. Sobre os leitos de UTI para atendimento geral da cidade, porém, a secretaria alega que houve um aumento de apenas 2% desde o mês passado.

Nesta segunda-feira a cidade colocou em prática a segunda etapa de flexibilização d isolamento social, autorizando a abertura de lojas de artigos esportivos, bebidas, floriculturas, tabacarias e lojas de instrumentos musicais. A etapa estava prevista para ocorrer no dia 1º de junho, mas o aumento no número de casos fez com que o prefeito, Alexandre Kalil, atrasasse os planos em uma semana.