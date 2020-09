Pai de Messi vai à Espanha conversar com presidente do Barcelona

Na estreia na Liga Nacional de Futsal (LNF), nesta terça-feira (1), o Joinville superou, por 2 a 0, o Foz Cataratas. O jogo aconteceu no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, Paraná.

Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o jogo foi a primeira partida oficial do Tricolor catarinense. Entre os 14 relacionados pelo técnico Daniel Júnior para o duelo, o primeiro a encontrar o caminho das redes foi Renatinho, aos 11 minutos do primeiro tempo, após uma bela jogada coletiva. Na segunda etapa, aos 17, Machado ampliou para os visitantes

No próximo sábado, o Joinville vai até o Rio Grande do Sul para encarar o Carlos Barbosa. No mesmo dia, em Erechim, o Foz Cataratas tem o Atlântico pela frente. Os paranaenses amargaram a segunda derrotada consecutiva na LNF e dentro de casa. Na estreia, perderam para a equipe Carlos Barbosa por 2 a 1.

Veja a classificação atualizada da Liga Nacional de Futsal.