Pai de 30 filhos vira milionário após encontrar pedra preciosa de R$ 16 mi

Wikimedia Commons Itália foi um dos primeiros países a ser atingido pela Covid-19 na Europa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta nesta quinta-feira (25) sobre o aumento de casos confirmados de contaminações pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) na Europa. O comunicado da entidade foi feito após o vários países do continente começarem a flexibilizar as medidas de isolamento social.

No alerta, a organização diz que teme uma segunda onda da Covid-19 e que o aumento de infecções possa voltar a fazer os sistemas de saúde ficarem superlotados. Na semana passada, a Europa registrou um aumento no número de casos semanais pela primeira vez em meses depois de indicar que tinha controlado a proliferação da doença.

“Em 11 países, a aceleração da transmissão registrou um aumento significativo (das infecções) que, se não for controlado, deixará mais uma vez os sistemas de saúde na Europa à beira do abismo”, disse o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge.

Ainda de acordo com a organização, a Europa tem registrado todos os dias quase 20 mil novos casos e 700 mortes pelo novo coronavírus. Kluge, no entanto, elogiou a reação rápida de países do continente, como Espanha, Polônia e Alemanha. Fora dele, o diplomata destacou Israel. “Quando apareceram novos casos, foram controlados graças a uma intervenção rápida e bem dirigida”, disse o diretor.

Na última terça-feira (23), a Alemanha determinou o retorno do confinamento de uma região onde vivem 600 mil pessoas. A medida foi tomada por conta do surgimento de um foco de infecções no maior matadouro da Europa.

No país, estão sendo relatados até 750 novos casos diários. Desde o início da pandemia, há três meses, mais de 92 mil pessoas contraíram o novo coronavírus, sendo que 8.927 pessoas morreram.