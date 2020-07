Pai coruja, Fernando Pavão esbanja simpatia ao levar filho para cortar cabelo

Reprodução/Instagram Nani Venâncio





Morando no interior de São Paulo desde o início da pandemia, Nani Venâncio, de 51 anos, deve voltar ao ar no comando do diário “A Tarde É Show”, da RBTV — Rede Brasil de Televisão, a partir de setembro. Em bate-papo exclusivo com o iG Gente, a apresentadora, que até hoje é lembrada por causa da abertura da icônica novela “Pantanal”, da extinta TV Manchete, contou que está temporariamente afastada da atração por fazer parte do grupo de risco, e que terá uma nova reunião com a emissora entre 15 e 20 de agosto para definir seus próximos passos. “Vou a São Paulo pouquíssimas vezes para resolver questões que não consigo administrar apenas por telefone”, disse ela, mostrando-se assustada com a forma como o vírus está se alastrando pelo mundo.

Ex-colega de emissora de Alessandra Scatena, Nani também não escondeu a tristeza ao saber da morte de Rogério Gherbali, nesta quinta-feira (30), aos 56 anos, após complicações da Covid-19: “Deixei recado para a Alê no WhatsApp, porque fiquei muito sentida com a notícia. O Rogério era muito querido, e eles formavam uma família linda. Minha oração é para que Deus cuide de todos com muito amor e carinho”. A famosa ex-assistente de palco de Gugu Liberato estava casada com o empresário há 23 anos. Juntos, tiveram dois filhos: Enrico, de 16 anos, e Estéfano, de 9.