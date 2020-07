Pai agride mãe e filha com chutes e socos em São Mateus

Primeiro o agressor não gostou que a filha cuja idade não foi citada no boletim de ocorrência da Polícia Militar, tivesse ido à Igreja do bairro Seac onde a família mora. Depois obrigou a mulher a ir buscar a filha. E na volta das duas para casa, acabaram sendo agredidas fisicamente.

O caso aconteceu na noite deste domingo por volta das 22h30 e, de acordo com informações da mulher, o marido já pegou um ano de cadeia pelo menos crime: agressão, pela qual foi enquadrado na Lei Maria da Penha.

A mãe conto aos policiais que tão logo retornou da igreja com a filha as duas começaram a serem agredidas com soco no rosto e chutes.

Preso em flagrante, o agressor foi autuado na Lei Maria da Penha, pelo delegado de plantão na Polícia Civil.