Pai afoga filho em balde com detergente para ‘dar lição’ na esposa

O homem agrediu a companheira com uma barra de ferro e fugiu com o filho

Um pai afogou o filho em um balde com detergente para “dar uma lição” na esposa. Ele foi condenado na última terça-feira (1º) a 92 anos de prisão.

O caso aconteceu em agosto de 2024, nos Estados Unidos. Além de matar o filho de três meses, ele também foi condenado por tentativa de homicídio contra a esposa. O homem agrediu a companheira com uma barra de ferro.

De acordo com sites locais, o homem fugiu com o filho após agredir a esposa. Na sequência, ele foi encontrado pela polícia um dia depois com o corpo do bebê.

A promotora do Condado de Tippecanoe, Elyse Madigan, disse que o pai queria passar uma mensagem a todas as mulheres sobre o “respeito aos homens”.

Homem mata filho para “passar mensagem” às mulheres

Ainda segundo os sites locais, o pai que afogou o filho afirmou que queria “ensinar uma lição” à esposa e às mulheres, alegando que “não se pode desrespeitar um homem”. No tribunal, ele pediu desculpas e disse que se arrependeu do crime.