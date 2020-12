Pagamento dos servidores estaduais será efetuado antes do Natal

O depósito do salário dos mais de 90 mil servidores do Poder Executivo do Estado, entre ativos e inativos, referente a dezembro será efetuado no próximo dia 22.

Também será pago o 13º salário integral dos profissionais que fazem aniversário neste mês e o valor proporcional àqueles que ingressaram no serviço público no decorrer de 2020.

