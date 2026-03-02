Pagamento do 13º do INSS pode ser antecipado; veja quem tem direito

Governo federal avalia antecipar o 13º salário, repetindo o modelo adotado há alguns anos

O governo federal estuda antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A proposta prevê o depósito em duas parcelas, sendo a primeira em abril ou maio e a segunda em maio ou junho, repetindo o modelo adotado há alguns anos.

Por que isso importa: 35 milhões de pessoas podem ser beneficiadas e a medida pode injetar cerca de R$ 78 bilhões na economia. Entretanto, a medida ainda precisa ser oficializada por decreto presidencial.

Como funciona o pagamento

O 13º é creditado automaticamente em duas parcelas. A primeira corresponde a 50% do valor do benefício, sem descontos. A segunda inclui eventuais deduções, como Imposto de Renda, para quem se enquadra na regra.

O depósito ocorre junto com o benefício mensal, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social), que define o calendário de pagamento.

Quem tem direito

Recebem o 13º segurados que recebem:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença);

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

Ficam de fora os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), por se tratar de assistência social sem caráter previdenciário.

Como consultar o 13° salário

site. O extrato com os valores e as datas de pagamento dos benefícios do INSS pode ser consultado no aplicativo Meu INSS. A consulta também pode ser feita pelo

