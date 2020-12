Paes e Doria assinam com Instituto Butantan termo para a aquisição da Coronavac

Agência Brasil São Paulo e Rio de Janeiro se juntam para assegurarem a vacina Coronavac para a população paulista e carioca

O prefeito eleito do Rio , Eduardo Paes (DEM), e o governador de São Paulo , João Doria (PSDB), se reuniram na noite deste sábado (19), para falar sobre a imunizaçao contra a Covid-19 . De madrugada, em suas redes sociais, Paes anunciou a assinatura de um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina contra o novo coronavírus .

Paes afirmou nas mensagens que o “ideal é que tenhamos um plano nacional de imunização”, mas destacou que está fazendo ações para preparar a rede de saúde do Rio para que “possa atender os cariocas com a maior brevidade possível e sem riscos”. Segundo informou, o plano de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus será apresentado no dia 28 deste mês, de maneira detalhada.

O Instituto Butantan é o responsável pela produção nacional da vacina CoronaVac, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Em uma das mensagens o prefeito eleito diz estar em contato com diferentes laboratórios a respeito da vacinação contra a Covid-19.