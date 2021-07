Paes admite “vitória” de Doria após nova antecipação em SP: “Pai da vacina”

Reprodução João Doria e Eduardo Paes

Na corrida por quem vacina mais rápido , o governador de São Paulo João Doria (PSDB) levou vantagem sobre o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Paes “admitiu” nesta quarta-feira, após atualização do calendário em SP, que o tucano venceu a corrida e é o “pai da vacina”. O prefeito do Rio ainda cutucou indiretamente o atraso na entrega de doses por parte do governo federal.

“Pow! Você tem fabricação própria né…. Eu dependo do… Vc sabe… Vou “arregar” dessa vez para você. Fico (c frio na barriga) com o dia 18/08 mesmo. Até pq vc merece vencer essa. Sem você não teríamos a coronavac e a pressão por vacinas. O pai da vacina leva essa! Medalha de primeiro lugar. Bandeira branca agitando”, escreveu o carioca em sua conta no Twitter.

O governador de São Paulo anunciou hoje que todos os adultos estarão vacinados com pelo menos uma dose até o dia 15 de agosto. A imunização de adolescentes também foi antecipada. Confira abaixo:

De 20 a 29 de agosto: adolescentes que tenham comorbidades, deficiências e/ou gestantes de 12 a 17 anos.

De 30 de agosto a 5 de setembro: adolescentes em geral, de 15 a 17 anos.

De 6 a 12 de setembro: adolescentes em geral, de 12 a 14 anos.

Ao todo, o estado de São Paulo já aplicou quase 35 milhões de doses dos imunizantes contra o novo coronavírus e encontra-se com 75% da sua população adulta vacinada com a primeira dose.