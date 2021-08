Padre sai em defesa das mulheres e não ‘vê pecado’ em quem posta foto de biquíni

Ao ser questionado por um seguidor sobre mulheres que postam fotos de biquíni nas redes sociais, um padre saiu em defesa das mulheres e disse que “a impureza está nos olhos de quem vê”, e que não vê isso como pecado. A resposta veio do padre Patrick Fernandes, que atua em Parauapebas, no sudeste do Pará.

No Instagram, o sacerdote conta com quase dois milhões de seguidores. “Eu não vejo isso como um pecado. A impureza está nos olhos de quem vê”, ressaltou o sacerdote. “Se alguns homens possuem uma mente doente, o problema não é das mulheres”, completou Patrick.

Nos stories do Instagram, Patrick abriu uma caixa de perguntas para interagir com seus seguidores. Em uma delas, o internauta questionou se era pecado mulher postar foto de biquíni. O padre não só disse que não considerava o ato como pecado como também defendeu o direito de liberdade da mulher.

“Eu acho contraditório é que eu nunca ouvi a pergunta: é pecado um homem ficar de sunga na praia? A todo momento vejo um fardo sobre as mulheres, que se torna ainda mais pesado quando provém de outra mulher”, disse.

“Aí alguns podem me dizer: mas a mulher agindo assim está provocando o homem. Eu lhe digo: se alguns homens possuem uma mente doente, o problema não é das mulheres”, finalizou o padre.

(*Bhaz)