Padre Reginaldo Manzotti ocupa os bancos do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe com cestas básicas

Sacerdote não mede esforços para ajudar famílias e instituições durante a pandemia

Em tempos de pandemia, responsabilidade social é fundamental. Mais do que isso, a caridade, o olhar para o próximo. Unindo esforços, Padre Reginaldo Manzotti ocupa os bancos do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba (PR) com cestas básicas. Com mais de 500 cesta recebidas até esta terça-feira, as doações não param de chegar e as fotos que ocupavam os bancos da Igreja foram recolhidas e colocadas no Altar do Senhor para continuarem presentes nas celebrações. A ação que teve como inspiração a Igreja de Santo Antônio, em Joinville (SC) tem como intenção arrecadar o máximo possível para que a responsabilidade social entregue as família e instituições que atendem.

Responsabilidade Social

Oferecendo apoio, Padre Reginaldo Manzotti ajuda, anualmente, mais de 70 mil pessoas, com doações de alimentos, leite e produtos de higiene pessoal. Além disso, a instituição apoia a Pastoral da Pessoa Idosa, prestando atendimento a mais de 172 mil idosos em todo o país, e a Pastoral da Criança com a parceria Abracei, assumindo mais de 10 mil crianças.