Padre Fábio de Melo posta fotos parecendo integrante do Menudo

O padre Fábio de Melo diverte seus seguidores – famosos ou não – ao postar fotos antigas. A que recebeu mais comentários é uma em que parece um integrante do grupo Menudo . Entretanto as demais não passaram despercebidas, além das legendas criativas que já são marca registrada do padre nas redes sociais.

A primeira foto que ele usou para recordar o passado é esta em que aparece usando uma gola alta azul e o penteado declaradamente influenciado pelo Menudo. Ele lembra que o “book” – termo cringe para o atual ensaio fotográfico – era chique e “acessível somente à sociedade que andava de Monza”.





A foto recebeu as mais diversas montagens e homenagens, compartilhadas nos storys do padre. Além do Menudo, ele foi alçado ao patamar de cantor latino. A cantora Cláudia Leitte também entrou na brincadeira e comparou o amigo com Menudo e até Zezé Di Camargo .

A segunda foto dividiu opiniões: um Menudo, cantor sertanejo ou integrante perdido do grupo Dominó ?

Como diz o próprio padre, as homenagens não param de chegar. Se por um lado ele foi Menudo absoluto, em outro o sertanejo dominou.

Esta foi a foto mais famosa entre as celebridades, com comentários de Selton Mello , Daniela Mercury , Fábio Júnior , Larissa Maciel, Angélica , Cid Moreira , Fafá de Belém , Ingrid Guimarães , Heloisa Périssé e Preta Gil .

A última foto do padre, ele mesmo explica na legenda que a única razão para a existência desta pose é um desarranjo intestinal. Fábio Júnior e Eliana caíram na risada, enquanto Cid Moreira insinou que Fábio de Melo havia sido contratado por uma loja de roupas.