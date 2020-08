Padre Fábio de Melo faz tatuagem e diz a seguidor: “Marginalizam as aparências”

O padre Fábio de Melo surpreendeu os seguidores ao mostrar que fez uma tatuagem de uma abelha na mão. O desenho tem apenas dois centímetros e feito por um amigo do religioso. Ele explicou o significado, respondeu um seguidor falando sobre preconceito com a aparência e ainda recebeu o apoio de muitos famosos.

Reprodução/Instagram Padre Fábio de Melo

“Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe. Tudo começou com uma abelha que ficava pousando em mim, durante as lives das missas dominicais”, escreveu Fábio de Melo. “Quem vem acompanhando já me ouviu falando sobre elas. Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosa”, acrescentou.

Um seguidor agradeceu o padre por postar a foto da sua abelha, pois, segundo ele, essa é uma forma de “desmarginalizar a tatuagem”. Fábio de Melo respondeu: “Oh, meu querido, também já estive do lado dos que marginalizam as aparências. Recordo-me que na Jornada Mundial da Juventude, na França, vi um padre todo tatuado. Abominei. Peço a Deus todo dia que nunca me permita reassumir os velhos erros”.

Muitos artistas apoiaram a iniciativa do padre. “Sarado e agora tatuado?? Você é meu Padre!! 100%! Te amo!”, escreveu Marcos Mion. “Ahhh padre você é tão igual a gente… amo-te”, comentou Eliana. “Aí que lindo! Que sensibilidade, que força e arte, lindos significados. E a você, padre, obrigada por existir serumaninho gigante”, postou Gazi Massafera.