Padre é afastado após suposto envolvimento com adolescente

A Diocese do município de Oeiras, localizado a 281 km de Teresina, anunciou nesta sexta-feira (06), o afastamento do Padre Possidônio Ferreira Barbosa Junior, após a denúncia de um suposto envolvimento com uma adolescente. A Polícia Civil já recebeu a denúncia e investigará o caso.

Além de afastado de suas funções, o religioso foi submetido a medidas cautelares e disciplinares até a conclusão dos procedimentos investigatórios, de acordo com a diocese. As medidas são fundamentadas no código de Direito Canônico – CIC.

A Diocese destacou em nota que as medidas não são uma condenação prévia, mas cautelares, até que as investigações sejam concluídas.

Nota de Esclarecimento A Diocese de Oeiras vem, por meio desta, esclarecer a todos os fiéis, que desde o momento que recebeu a denúncia do suposto envolvimento do Padre Possidônio Ferreira Barbosa Junior com uma adolescente, tomou as seguintes medidas cautelares e disciplinares até a conclusão dos procedimentos investigatórios: Iniciou o Processo Canônico contra o supracitado sacerdote;

Afastou o Padre de suas funções paroquiais e Diocesanas;

Proibiu, o citado sacerdote, de celebrar publicamente a Santíssima Eucaristia e de exercer os atos que requerem o poder de ordem sagrada;

Determinou que o mesmo seja submetido a processo terapêutico em um ambiente especializado. A Diocese, esclarece ainda, que essas medidas não são uma condenação prévia, mas medidas cautelares, fundamentadas no código de Direito Canônico – CIC, até que as investigações sejam concluídas. Roguemos a Nossa Senhora da Vitória que interceda por todos nós. Cúria Diocesana de Oeiras, 06 de janeiro de 2023. Dom Edilson Soares Nobre Bispo Diocesano de Oeiras Padre Kleyton Vieira da Silva Chanceler da Cúria