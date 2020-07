Padre chama Bolsonaro de bandido e diz para eleitores se confessarem; assista

Oportunidades são em diversos cargos em prefeituras, guardas municipais, conselhos profissionais e em outras instituições públicas

Há 12.939 vagas abertas em concursos públicos pelo Brasil. Esse número corresponde às oportunidades com melhores remunerações.

As oportunidades são em diversos cargos em prefeituras, guardas municipais, conselhos profissionais e em outras instituições públicas, como o Ibama, por exemplo.

As candidaturas requerem diversos níveis de escolaridade. Salários iniciais podem chegar a R$ 16,3 mil, dependendo da função desejada.

Confira o link com a lista completa de concursos com inscrições abertas. Quando se candidatar a concursos, fique atento nos editais se eles podem ser suspensos ou adiados, por conta da pandemia de Covid-19. Isso aconteceu com o concurso do IBGE, com o adiamento do Censo para 2021.