Padre acusado de desviar dinheiro de paróquia para sexo sadomasô é achado morto

Bronx, Nova York (EUA),

Peter Miqueli teria pago US$ 1 mil (cerca de R$ 5,3 mil) em várias sessões com o seu “mestre”, Keith Crist´, que faria o pároco de “escravo sexual”.

A acusação consta de um processo movido por paroquianos, que afirmam que, no total, Miqueli desviou aproxidamente US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) da Igreja. Os querelantes sustentam que Keith Crist forçava Miqueli a beber a urina do “mestre”.

Além do sexo sadomasô, diz a acusação, o padre teria usado US$ 60 mil (R$ 320 mil) da paróquia em drogas ilícitas e mais R$ 264 mil (R$ 1,4 milhão) para comprar a sua casa na cidade.

A Arquidiocese de Nova York diz não ter provas de que Miqueli desviou dinheiro da Igreja.