Padrasto é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada no Sul do ES

A menina, segundo a polícia, era abusada desde os 10 anos e tem uma filha fruto dos abusos

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Mimoso do Sul e da Delegacia de Mimoso do Sul, suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 16 anos. A menina, segundo a polícia, era abusada desde os 10 anos.

A prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, às margens da BR-101, próximo à localidade conhecida como “Shangri-Lá”, em Cachoeiro de Itapemirim.

O delegado titular do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, delegado Daniel Correia Sousa, informou que a tia da adolescente denunciou o caso à Polícia Civil em abril deste ano.

“No dia 26 de abril, foi registrado um boletim de ocorrência no Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Mimoso do Sul referente a um possível estupro de uma adolescente de 16 anos. Segundo a comunicante, tia da adolescente, a vítima sofria abusos sexuais desde os dez anos de idade pelo padrasto. E que esta adolescente tem uma filha, atualmente com 1 ano e 3 meses de idade, fruto do abuso”, disse o delegado Daniel Correia Sousa.

De acordo com informações colhidas durante os depoimentos, a mãe da adolescente tinha ciência da situação e só não denunciou porque era ameaçada pelo investigado.

Por essa razão, segundo a polícia ela não responderá pela suposta omissão e foi solicitada uma medida protetiva durante o registro da ocorrência, com o propósito de garantir o afastamento do agressor.

De acordo com o delegado Daniel Correia Sousa, um dia depois do depoimento da mãe da vítima, no dia 27 de abril, o suspeito compareceu no Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Mimoso do Sul, espontaneamente, e confessou ter mantido relações sexuais com a adolescente, assumindo a paternidade da criança.

“Em relação a outra irmã, a adolescente vai passar por depoimento especial no mês junho para que seja apurada a situação. Atualmente, não existe nenhuma acusação concreta sobre ela, apenas uma suspeita, mas o acusado negou ter cometido qualquer abuso”, relatou o delegado.

Durante as investigações, a 2ª Vara de Mimoso do Sul decretou a prisão preventiva, solicitada pela autoridade policial, pelo crime de estupro de vulnerável.

Na última segunda-feira (29), após o suspeito tomar conhecimento que tinha um mandado de prisão, ele teria feito contato com a equipe com a intenção de se entregar, alegando que estava sendo ameaçado por conta do crime.

A equipe saiu e encontrou o indivíduo, às margens da BR-101. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória da Serra, onde ficam os presos que cometem crimes sexuais, e vai permanecer à disposição da Justiça.