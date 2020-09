Padrasto é preso por estuprar a enteada de 8 anos: ‘havia fotos de sexo explícito’

A polícia pediu exame de corpo de delito da menina e análise técnica do celular do suspeito

No último sábado (29), um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de estuprar a enteada de 8 anos. O caso aconteceu em Mirassol, São Paulo. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar, um parente da vítima fez a denúncia e os policiais encontraram no celular do suspeito uma foto dele com a criança em cena de sexo explícito. A polícia pediu exame de corpo de delito da menina e análise técnica do celular do suspeito.