Padilha nega que Lula não tenha decretado a GLO por medo do Exército

Reprodução Alexandre Padilha

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais , Alexandre Padilha (PT), afirmou que não é verdade que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou de decretar uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem) em Brasília durante o ato terrorista do dia 8 de janeiro por desconfiar do Exército.

“Não tinha receio. O que tinha, diante das opções, era qual o melhor do ponto de vista institucional”, afirmou Padilha nesta sexta-feira (10) em entrevista para o Portal Uol. Na visão dele, a intervenção na segurança pública foi o melhor caminho para manter a ordem no Distrito Federal.

“Era o melhor instrumento cirúrgico para controlar a situação de segurança naquele momento”, declarou. “Quando a gente analisa que conseguimos estancar o golpe que estava orquestrado […] sem ter uma vítima fatal, acho que fomos bem-sucedidos”, acrescentou.

Em janeiro, ao conversar com jornalista, Lula confessou que uma GLO chegou a ser colocada na mesa para ser aplicada, no entanto, ele optou por recusar. “Se eu tivesse feito GLO, estaria acontecendo o golpe que algumas pessoas queriam: ‘Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo’. Por isso eu não fiz GLO”, explicou na ocasião.

O chefe do Executivo federal ainda admitiu que tinha certeza que muitas pessoas foram omissas e coniventes com o ataque terrorista de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Teve muita gente conivente. Teve muita gente da Polícia Militar conivente, teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente”, criticou na época.

Padilha detona Bolsonaro

O ministro afirmou que Bolsonaro é o principal suspeito de ter sido responsável pelos atos antidemocráticos que destruíram as sedes dos Três Poderes na capital federal.

“Estou convencido de uma coisa. Bolsonaro tem responsabilidade intelectual, moral e espiritual do que aconteceu em 8 de janeiro. Não tenho dúvida nenhuma, ele alimentou por quatro anos o clima de ódio no país”, relatou.

Porém, Padilha deixou claro que não sabe se Bolsonaro tem relação direta com o manifesto golpista. “Vamos descobrir para que nossa democracia seja consolidada”, concluiu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política