Padilha acusa Bolsonaro de desmontar estrutura de prevenção a desastre

Reprodução Ministro Alexandre Padilha





O ministro das Relações Institucionais , Alexandre Padilha (PT), detonou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em postagem feita nesta segunda-feira (20), no perfil no Twitter, o petista acusou o governo anterior de desmontar “toda a estrutura de prevenção” com desastres.

“Infelizmente o governo anterior desmontou toda a estrutura de prevenção e cuidados com desastres, estava com orçamento quase zero. Precisamos recuperar esse apoio que o governo federal sempre deu a estados e municípios”, disse Padilha, fazendo referência aos temporais no litoral norte de São Paulo, que deixaram até o momento 37 mortos.

O estado de São Paulo decretou três dias de luto pelas mortes que ocorreram no litoral norte do estado por causa das fortes chuvas. O decreto foi assinado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O chefe do Executivo paulista também confirmou a transferência do seu gabinete para São Sebastião (SP), cidade mais afetada pela tempestade. O governante explicou que a alteração tem como objetivo acelerar o trabalho de recuperação dos municípios prejudicados.

O governador se reuniu com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o prefeito Felipe Augusto (PSDB). Os três conversaram e formaram um plano de ações para serem realizados pelos governos federal, estadual e municipais.

Seis cidades estão em estado de calamidade. O decreto permite que a União libere com maior agilidade recursos, equipamentos e apoio logístico.

Vítimas

São 37 mortes em decorrência das chuvas no litoral norte paulista. Somente em São Sebastião, 36 pessoas morreram após temporais devastarem a cidade. Em Ubatuba, há uma vítima. A última atualização é da noite desse domingo (19).

Segundo dados do governo de São Paulo, mais de 550 pessoas tiveram que deixar as casas em que vivem no litoral após as tempestades. Até as 19h de ontem, foram contabilizadas 228 desalojados, que se deslocaram para casas de parentes, e 338 desabrigados, que foram encaminhados a abrigos públicos.

Para ajudar as pessoas que foram afetadas pelos estragos da chuva, prefeituras e Organizações Não-Governamentais (ONGs) estão arrecadando doações em dinheiro ou itens básicos.

Veja como ajudar:

Para quem mora na região, a Prefeitura de São Sebastião está arrecadando itens pessoalmente.

O que doar?

– Água potável;

– Alimentos não perecíveis;

– Materiais de limpeza;

– Água sanitária;

– Roupas;

– Calçados;

– Itens de higiene pessoal;

– Roupas de cama;

– Fraldas infantis e adultas;

– Colchões;

– Móveis;

– Eletrodomésticos;

– Ração para pets.

Para saber mais detalhes, clique no link aqui.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política