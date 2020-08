Pacientes acusam hospital de filmes pornográficos na recepção

Um veículo vermelho tenta fazer uma conversão e atinge uma motociclista, que é arremessada por alguns metros, e cai em um bueiro. Após o acidente, a vítima desaparece por alguns momentos. O acidente ocorreu na tarde da quarta-feira (5), na cidade de Paragominas, no sudeste do Pará.

Pessoas que caminhavam pela rua prestam socorro. Um homem entra no bueiro para fazer o resgate. Com isso, muitas pessoas se aglomeram para ajudar. Por meio de imagens é possível ver que cinco homens conseguem levantar a tampa do bueiro.

Neste momento, o motorista que causou o acidente entra no veículo e vai embora. Enquanto isso, as pessoas continuam empenhadas em salvar a mulher. Após o esforço, ela é enfim retirada do local carregada por algumas pessoas.

A vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento da Cidade e, em seguida, encaminhada para um hospital regional. Segundo informações, ela sofreu traumatismo craniano na medula, mas não corre risco de morte. O homem que ocasionou o acidente não foi identificado até o momento.

