Paciente pode amputar parte das nádegas e família acusa hospital de negligência

O autônomo José Marques Barbosa, de 62 anos, pode precisar amputar parte das nádegas após complicações durante internação no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A família acusa a unidade de negligência médica.

Segundo os familiares, o problema teria surgido porque o paciente ficou muito tempo na mesma posição, o que teria provocado lesões graves. O estado de saúde é considerado gravíssimo.

O que diz a família

De acordo com o filho, Ilton Costa Marques:

José foi internado em 20 de janeiro de 2026 após ser atropelado

Recebeu alta em 3 de fevereiro , ainda em recuperação

No dia seguinte, passou mal e voltou a ser hospitalizado

Durante a nova internação, teria faltado higiene e cuidados adequados

A família relata que o paciente desenvolveu uma infecção grave e lesões por pressão.

“Meu pai ficou todos esses dias no Base sem os cuidados necessários”, afirmou o filho.

Após intervenção do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), José foi transferido para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Estado de saúde

Segundo a família, o paciente:

Está infectado por bactéria

Tem pulmão, rins e fígado comprometidos

Passa por diálise diária

Precisa de cirurgia de reconstrução facial

A amputação de parte das nádegas ainda está em avaliação médica.

O que dizem os órgãos

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), responsável pelo Hospital de Base, afirmou que:

O paciente recebeu todos os cuidados necessários

Foram realizados exames e acompanhamento médico

Não houve perda de prontuário

A assistência ocorreu conforme avaliação clínica

Já a Secretaria de Saúde do DF informou que o paciente segue em cuidados intensivos no Hospital de Sobradinho e que a necessidade de amputação será avaliada pelas equipes médicas.

O caso pode ser investigado para apurar eventual responsabilidade.

