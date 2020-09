Paciente com suspeita de Covid-19 morre em acidente com ambulância

.

Na última sexta-feira (28) e nessa segunda-feira (31) foram publicados no Diário Oficial do Estado os chamamentos públicos para a seleção de Organização Social visando à celebração de contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do SAMU 192 nas regiões central e norte de saúde para os consórcios da Região Polinorte (CIM Polinorte) e Região Noroeste (CIM Noroeste).

A Secretaria da Saúde (Sesa) vem trabalhando para a expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para todo Espírito Santo, por meio da instituição do programa “SAMU para todos”, publicado no Diário Oficial, com o Decreto Nº4548-R, de 13 de dezembro de 2019.

A publicação da última sexta-feira (28) foi relativa ao CIM Polinorte, beneficiando sete municípios da região Central de saúde do Estado. O investimento contará com o cofinanciamento de custeio e investimento anual de aproximadamente R$ 7,9 milhões, entre Estado e municípios conforme Decreto Nº4548-R. Os municípios são: Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, São Roque do Canaã e Sooretama.

Enquanto para o CIM Noroeste, com publicação realizada nessa segunda-feira (31), serão beneficiados, ao todo, 14 municípios, sendo 11 da região Central e três da região Norte de saúde. O investimento contará com o cofinanciamento de custeio e investimento anual de, aproximadamente, R$ 8,7 milhões, entre Estado e municípios conforme Decreto Nº4548-R.

Os municípios são: Águia Branca, Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha e Vila Valério.

Atualmente o SAMU 192 atende 22 municípios, com cobertura de 57,2% da população capixaba. Os municípios de abrangência são: Afonso Cláudio, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha, Vitória.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Paula Lima / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes

(27) 3347-5642 / 3347-5643

[email protected]