Pacheco diz que solução para crise não está nos arroubos antidemocráticos

Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Rodrigo Pacheco, rpesidente do Senado Federal e chefe do Congresso Nacional









Após a participação do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações no feriado de 7 de setembro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que a solução da crise “não está no autoritarismo e arroubos antidemocráticos”. Pacheco evitou citar Bolsonaro diretamente em sua fala, mas o pronunciamento ocorre um dia após o chefe do Executivo fazer novas ameaças às instituições e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Nesse 7 de setembro muitos brasileiros foram às ruas, outros milhares não foram. E existe um ponto em comum entre todos os brasileiros: nós vivemos num país em crise. Uma crise real, de fome, de miséria que bate à porta dos brasileiros, sacrificando a dignidade das pessoas; de inflação com a perda do poder de compra dos brasileiros, as coisas estão mais caras; a crise do desemprego; a crise energética; a crise hídrica; uma pandemia que entristeceu muito o país. Então, é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela”, declarou Pacheco, em pronunciamento.

E acrescentou: “Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia, essa solução está na maturidade política dos Poderes constituídos de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros”.

Você viu?

Pacheco voltou a defender uma reunião entre os Poderes para que “se organizem, se respeitem, cada qual cumpra o seu papel respeitando o papel do outro, e busque uma harmonia que vai significar na solução do problema das pessoas”.





“Repito, não é com excessos, não é com radicalismo, não é com extremismo, é com diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos conseguir resolver os problemas dos brasileiros. É isso que os brasileiros esperam de Brasília e dos Poderes constituídos”, afirmou.