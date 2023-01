Pacheco diz que episódios do dia 8 de janeiro ‘maculam nossa história’

Reprodução/TV Senado Pacheco falou sobre a punição aos terroristas que causaram danos no Senado





O presidente do Senado , Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira (10) que os atos terroristas realizados nas sedes dos Três Poderes no último domingo (8) “maculam” a história do Brasil, mas que todos os responsáveis pelos danos causados revem ser severamente punidos.

“Lamentavelmente esses episódios do dia 8 de janeiro maculam a nossa história, maculam a imagem do Brasil, são muito graves sob todo os aspectos, mas eles não haverão de apagar esse propósito que nós temos de união nacional”, afirmou em entrevista coletiva.

Pacheco falou também sobre a pacificação ser essencial para o Brasil no atual momento, sobre a necessidade de buscar uma unidade, mas que essas ideias não podem se confundir com a inércia em relação aos fatos que precisam ser apurados, como os que ocorreram na capital federal.





“Em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro no prédio do Congresso Nacional, no prédio do Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal, evidentemente que as consequências jurídicas têm que ser muito severas”, pontuou.

“Essa minoria extremista e extremada está longe de ser a representação da sociedade brasileira”, complementou o presidente do Senado.





Pacheco comentou também sobre o prazo para que o prédio do Senado seja totalmente restaurado. De acordo com ele, a previsão é que isso aconteça até o final de fevereiro.

“A previsão de tempo é que consigamos fazer em um prazo de cerca de 40 dias. Eu acredito que até o final de fevereiro nós tenhamos recomposto todo o nosso prédio do Senado Federal.”

O chefe do Senado enfatizou ainda que a “marca moral” deixada pelo dia 8 de janeiro, apesar de ser superada, não pode ser esquecida. Ele também pontuou que, assim que for quantificada a perda total, os indivíduos causadores da destruição deverão pagar individualmente pelos danos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política