Pablo Morais repudia atitude de policial que pisou no pescoço de mulher negra

Reprodução/Instagram Pablo Morais





Pablo Morais mostrou indignação com o ato do policial militar de pisar no pescoço de uma comerciante de 51 anos para imobilizá-la e que chamou a atenção do país todo após exibição no programa “Fantástico”, do último domingo, na Globo. Em seu perfil no Instagram, o ator, cantor e modelo, que pode ser visto na pele do Deco na reprise da novela “Malhação — Viva a Diferença”, desabafou: “Sem palavras para tanta maldade e falta de humanidade. Até quando a favela vai ser oprimida? Há 10 anos já era assim. Na minha terra, nós corríamos de viatura porque sabíamos que, se pegassem, era porrada. Temos que expor e ajudar e isso tem que acabar!”, bradou o artista, antes de usar as hashtags #vidaspretasimportam #blacklivesmatter #maisamor e #fogonosracistas. O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, também postou nas redes sociais que as imagens causam “repulsa” e que a conduta dos PMs foi “inaceitável”.