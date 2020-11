Redação Pablo Alborán anuncia novo álbum “Vertígo” para dezembro

Diante da atual situação que estamos vivendo com a pandemia causada pelo coronavírus e todas as medidas tomadas referentes às comunidades da Espanha , a Warner Music Espanha tomou a decisão de alterar a data de lançamento do álbum Vertígo , de Pablo Alborán . O projeto será lançado no dia 11 de dezembro , com a esperança de que a situação tenha melhorado neste período.

Pablo Alborán revelou recentemente Corazón Descalzo , terceiro single que fará parte do novo álbum Vertígo, considerado até agora o álbum mais pessoal da carreira do artista.

O cantor e compositor malaguenho presenteou os fãs com outras faixas antecipadas, Si Hubieras Querido e Hablemos de Amor. A três faixas já reveladas se somam ao projeto de faixas, o quinto da carreira de Alborán.

No projeto, Pablo reflete sobre as coisas que realmente importam, o que resta quando pressionamos o “botão de pausa” .

“Esta nova música é um hino sobre importância do amor e do apoio incondicional de todos ao nosso redor”.

Confira o clipe: