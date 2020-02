Pabllo Vittar surge “bem bandida” para o Carnaval em Salvador

Nesta segunda-feira (24), Manu Gavassi, participante do “BBB 20”, gerou polêmica racial ao falar sobre a cor de um casal do reality show. No vídeo que circula pelas redes sociais, a sister comenta sobre o romance entre Daniel e Marcela. “Acho tão lindo quando a cor das pessoas combina”.

Sem mostrar o contexto anterior da conversa e tendo poucos segundos de duração, as cenas foram suficientes para que os internautas começassem a acusar Manu Gavassi de racismo no ” BBB 20 “. Confira algumas reações publicadas no Twitter.

Isso TAMBÉM é esteticamente lindo sim a Manu racista pic.twitter.com/xduMYXUe2X — Bia (@Alexandracubano) February 24, 2020

Esteticamente falando eu e minha gata somos agradáveis né #ManuRacista pic.twitter.com/xzkXAn9iAp — MÁRCIO (@marcioponciano1) February 24, 2020









Manu: pra mim casal que a cor combina, tipo, a cor das pessoas mesmo, é muito forte, esteticamente falando vocês são extremamente agradáveis #ManuRacista #bbb20 fãs da manu: pic.twitter.com/6NhDQVdtx6 — leozinho (@leonardokkkj) February 24, 2020

Eu vendo os perfis de torcida do Prior desesperada levantando uma tag a #ManuRacista pra acobertar o erro desse macho escroto, ela não disse que ser Negro é feio, falta interpretação e sobre ignorância Manu segue plena e intacta pic.twitter.com/gv4LKQEAik — CoxianeCatupyrielen (@catupyrielen) February 24, 2020









Em pouco tempo a participante do ” BBB 20 ” passou a liderar os trending topics do Twitter – ranking de assuntos mais comentados na rede social. Até o momento, a Globo não se posicionou sobre o assunto. Assista ao vídeo.

Queria saber qual vai ser o posicionamento das pessoas diante este video.

Hitler tinha exatamente o mesmo discurso, totalmente desumano, fora da realidade. O RACISMO DESSE GRUPO É DIARIO, MAS NINGUEM ABRE OS OLHOS PARA ATITUDES TÃO RIDICULAS. #ManuRacista #bbb20 #BBBB2O20 pic.twitter.com/NzEysw1WZd — Willian (@WJG_) February 24, 2020