Pabllo Vittar estará em novo álbum de Lady Gaga, confirma produtor

O produtor BloodPop confirmou que a drag queen brasileira Pabllo Vittar colaborará com a cantora Lady Gaga em seu álbum de remixes de Chromatica.

BloodPop foi questionado em sua conta oficial no Twitter na noite desta segunda-feira (9) se Vittar realmente participaria do novo projeto de Gaga e respondeu aos seus seguidores com um emoji, que sugere a participação da artista brasileira com “100%” de certeza.

Uma tracklist , que tem sido compartilhada pela internet, indica que Pabllo Vittar participará da faixa Fun Tonight com Lady Gaga.