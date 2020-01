Pabllo Vittar escolhe look para o Carnaval e web opina: “Gostosa”

Na noite da última terça-feira (28), Pabllo Vittar atualizou sua conta do Instagram com um clique para lá de sensual. Com pouca roupa e ostentando corpão, a cantora avisou os fãs: “Está chegando a hora”, escreveu ela, referindo-se ao bloco de Carnaval que comandará em 2020.

No feed de comentários do Instagram , a drag queen foi altamente elogiada por famosos e anônimos. “Deusa”, disse um fã de Pabllo Vittar . “Gostosa mesmo”, analisou outro. “Gata”, finalizou um terceiro.

