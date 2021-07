Pabllo Vittar diz que quer cantar na posse do Lula e ganha resposta do PT

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar diz que quer cantar na posse do Lula

Alguns famosos podem preferir não se posicionar politicamente, mas esse definitivamente não é o caso de Pabllo Vittar. A cantora, que está gravando um reality show com drags cantoras , respondeu o comentário de um perfil de fãs no Twitter e disse que gostaria de cantar na posse de Lula caso o ex-presidente concorra e vença as eleições.

“Mamãe, você vai cantar na posse do Lula?”, perguntou o fã-clube da drag queen. “Espero que sim”, respondeu Pabllo Vittar. O tuíte da cantora deu o que falar e chamou atenção até mesmo da conta do PT na rede social.

O perfil oficial do partido fez questão de responder à publicação de Pabllo. O PT comentou com dois emojis, um de coração de outro de olhos com estrelas.

espero que sim — Pabllo Vittar (@pabllovittar) July 14, 2021





🤩❤️ — PT Brasil (@ptbrasil) July 14, 2021