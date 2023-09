Divulgação Ozonioterapia: uma abordagem inovadora na estética

A ozonioterapia é realizada através da administração do ozônio no organismo, o gás é composto por 3 átomos de oxigênio (O3) e tem como objetivo facilitar a oxigenação dos tecidos, a fim de elevar a resposta do sistema imunológico, auxiliando no combate a doenças infecciosas. É um procedimento que tem sido efetivo em diversas patologias e atualmente muito utilizado para as disfunções estéticas.

A biomédica Izabela Ornelas Martini destaca que, em resumo, a ozonioterapia é um procedimento terapêutico que combina ozônio com oxigênio puro para tratar ou complementar o tratamento de diversas condições médicas e/ou estéticas. “Podemos utilizá-las como tratamento de celulites e gordurinhas localizadas; e ozonioterapia retal usada para auxiliar no processo de emagrecimento”, diz.

Além disso, Izabela acrescenta que com a aplicação de ozônio no tecido adiposo, ocorre a diminuição do inchaço nas células e diminui a inflamação, além de iniciar o processo de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. “A mistura do ozônio com oxigênio tem o poderoso efeito de um antibiótico natural, agindo na prevenção e combate a diversos tipos de bactérias, fungos e demais agentes responsáveis pela ocorrência de infecções (desde as mais simples às graves). A ozonioterapia retal fortalece as funções antioxidantes e libera uma grande quantidade de oxigênio para as células. Tudo isso faz com que as defesas naturais do organismo consigam responder mais rápido às ameaças que afetam a saúde de uma forma geral”, afirma.

Qualificação necessária para aplicar a Ozonioterapia

Apesar da polêmica, a Lei nº 14.648/2023 foi sancionada , autorizando a realização da ozonioterapia como procedimento de caráter complementar, observadas as seguintes condições:

A ozonioterapia somente poderá ser realizada por profissional de saúde de nível superior inscrito em seu conselho de fiscalização profissional;

A ozonioterapia somente poderá ser aplicada por meio de equipamento de produção de ozônio medicinal devidamente regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou órgão que a substitua;

O profissional responsável pela aplicação da ozonioterapia deverá informar ao paciente que o procedimento possui caráter complementar.

Contraindicações

O mecanismo de ação do ozônio ainda não é totalmente conhecido, visto que os estudiosos que utilizam a ozonioterapia se preocupam principalmente em conhecer a dose terapêutica. “Já na prática clínica podemos observar seus efeitos de curto a longo prazo em pacientes que fazem esse tipo de tratamento, tendo a ozonioterapia como um aliado no processo de emagrecimento. Aqui na Virtuosa Lourdes, nós indicamos a ozonioterapia retal para pacientes que desejam emagrecer. Óbvio que ele não age como medicamento que tira a fome por exemplo, mas o paciente que tem sobrepeso é um paciente inflamado, e é aí que a ozonioterapia vai entrar. Antes de qualquer aplicação, o profissional deve avaliar as condições do paciente, indicando ou não a técnica. Pessoas com hipertireoidismo ou pressão arterial descompensada, anemia grave, hemorragias recentes de órgãos, leucemia, patologias com alto estresse oxidativo, além de pacientes transplantados podem não estar em condições de receber o ozônio no momento”, explica a biomédica.

